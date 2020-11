Žáci prvních a druhých tříd základních škol se po více než měsíci vrátili dnes ráno do škol. Jejich návrat je provázen přísnějšími hygienickými opatření, jako např. roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo zákaz zpěvu.

Žáci prvních a druhých tříd základních škol se vrátili do lavic. Na snímcích ZŠ v Plzni-Černicích. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Do černické základní školy nastoupilo dnes celkem 49 dětí. "Do školy jsem se už strašně těšila. Hlavně na spolužáky a paní učitelku. Ráno jsem měla sice trochu problém se vstáváním, ale za chvíli si zase navyknu," řekla jedna z žákyň první třídy. Žáci a zaměstnanci školy budou muset mít od středy nasazené roušky po celou dobu pobytu ve škole. "Jsme na to připraveni. Hned u vchodu do školy je pro děti i učitele k dispozici dezinfekce, dále jsme zajistili, aby se třídy navzájem nepotkávaly, a to ani v družině. Žáci mají dokonce i oddělené šatny," uvedla Věra Šimečková, ředitelka Tyršovy základní a mateřské školy v Plzni-Černicích.