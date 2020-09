„Vybírali jsme ty nejlepší, kteří jezdí na řemeslné trhy či design markety po celé republice. Přičemž podmínkou bylo, aby trh byl hodně pestrý a žádné řemeslo se neopakovalo,“ řekla Deníku za organizátory Barbora Motlová a dodala: „Je tu výrobce autorských batohů, výrobce papírových házedel, pán, který dříve býval horníkem a dnes tká, paní, která nabízí plexisklové náušnice, a mnoho dalších.“

Mezi mnoha dalšími zaujal například stánek s panenkami a dalšími miniaturními výrobky ze šustí. „Vyrábí to moje máma Tamara, já jí s některými věcmi pomáhám, např. s malými andělíčky v ořechu. I když to máma vyrábí už přes čtvrt století a je zkušená, vyrobit větší panenku nebo miniaturní betlém v ořechu trvá i několik hodin,“ uvedla Veronika Jandourková z Prahy.

Akce kromě prodejců nabídla i hudební vystoupení či dílničky pro děti. Svoje umění předvedli i bednáři Plzeňského Prazdroje.

Velkým lákadlem byly dřevěný kolotoč se zvířátky, houpačka a „kozí taxi“, které do Plzně přivezl řezbář Matěj z Kutnohorska. „Vše jsem to vyřezal sám, podle své fantazie. Jsem rád, že to děti láká,“ řekl Deníku.

Šlo o první ročník, pořadatelé by podle Motlové rádi akci opakovali dvakrát ročně, přičemž vždy by měla mít konkrétní téma.