„Po diskuzích, které proběhly s vedením obou základních škol a s rodiči žáků, vyplynula potřeba umístit do blízkosti škol herní prvek pro starší děti. Místo se přímo nabízelo, neboť zde bylo nevyužívané hřiště a v okolí se nacházejí prvky pro menší děti. Letadlo zapadne do nové koncepce, kdy by prostranství nyní mělo fungovat tak, že malé dítě, které jde vyzvednout s maminkou staršího sourozence do školy, si vyhraje na menších prvcích a cestou zpátky si obě děti najdou to své,“ uvedl starosta MO Plzeň 3 David Procházka.