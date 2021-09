Na území centrálního plzeňského obvodu bude do konce týdne šest nových míst, kde si budou moci hrát děti. Vedení obvodu požádalo o spolupráci Středisko volného času RADOVÁNEK a díky tomu se během následujících dnů objeví na chodnících a dalších prostranstvích obrázky „skákacích panáků“, které si navrhly samy děti.

Dětem pro radost. Na chodnících se objeví skákací panáci. | Foto: ÚMO 3

„Jsme moc rádi, že se realizace nápadu pomalovat chodníky skákacími panáky ujal RADOVÁNEK. Když vidím výsledek jejich práce, musím je pochválit. Obrázky vypadají skvěle. Doufám, že i děti se budou dobře bavit,“ říká starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka a dodává: „Mám radost, že skákacího panáka si budou moci užít děti, co chodí do Šedivky. Mám k této škole osobní vztah, před čtyřiceti lety jsem tady nastupoval do první třídy.“