„Je nám to moc líto, ale slavnostní otevření musíme přesunout na jiný termín. Kvůli nepříznivému počasí není teď možné dokončit terénní úpravy, což je zásadní. Stavbu jsme měli v tomto týdnu převzít, ale za současného stavu to není možné, hřiště zkrátka ještě není provozuschopné. Nikdo nechce hazardovat s bezpečností návštěvníků,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová. Ta rovněž apeluje na veřejnost, aby dodržovali zákaz vstupu na staveniště.

Starostka upozorňuje, že stavba bude dokončena a uvedena do užívání v co nejbližším možném termínu. „Posouvá se pouze slavnostní otevření, nikoli dokončení samotného hřiště. Zářijový termín jsme vybírali s ohledem na to, aby měli čas nejen samotní účinkující, ale aby i děti byly zpátky z prázdnin a mohly si ten den užít,“ uvedla Řežábová.

Program slavnostního otevření zůstává stejný, jako bylo plánováno na tuto sobotu. V sobotu 3. září od 13 hodin se lidé mohou těšit na bike & skate show, jízdu na pumptracku s instruktorem nebo servis kol zdarma.

Asfaltovou dráhu pro kola a koloběžky tvoří dva vzájemně propojené okruhy s vlnkami a klopenkami. Velký okruh je dlouhý 188 metrů, má 9 klopených zatáček, 30 vln a 2 skoky, menší okruh, který je určený hlavně těm mladším, má 47 metrů, 3 klopené zatáčky a 8 vln. „V nejužším místě má pás 1,8 metru, v nejširším 2,5 metru,“ uvedla vedoucí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová. Dráha je v nejvyšším bodě 1,2 metru nad terénem.

O výstavbě pumptrackové dráhy v Bolevci se začalo nahlas hovořit v roce 2019. S nápadem tehdy přišli dva sportovně založení zastupitelé. „Následně jsme se jeli podívat na asfaltový pumptrack do Břas, který se nám moc líbil. Návrh poté schválilo zastupitelstvo a myšlenka začínala získávat reálnější obrysy,“ uvedla již dříve starostka.

Pumptrack si vyžádá investici za více než 2,5 milionu korun, které jdou z rozpočtu městského obvodu Plzeň 1.