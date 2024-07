Již brzy odstartuje celková rekonstrukce, modernizace a rozšíření léčebného areálu Záchranné stanice živočichů Plzeň na Doubravce. Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva (DES OP), jenž stanici, zbudovanou svépomocí před třemi desítkami let, provozuje, dostal na stavební práce dotaci bezmála dvě desítky milionů. Musí ale zároveň investovat ze svého. Milion korun uspořil, ale potřebuje další tři. O pomoc proto žádá veřejnost. A nejde jen o finance, vítán je každý, kdo dodá třeba stavební materiál či přiloží ruku k dílu.

„Nové léčebné zařízení bude stavěno za plného provozu na stávající adrese a sousedních plochách, které jsme získali bezplatně od města Plzně,“ informoval Karel Makoň z DESOP s tím, že cílem snažení celého týmu lidí je v co nejkratší době postavit, zkolaudovat a uvést do provozu jednu z nejmodernějších léčebných záchranných stanic pro volně žijící druhy živočichů, ale i pro ty, kteří ji budou provozovat.

Záchranná stanice živočichů DESOP Plzeň. | Video: se svolením Karla Makoně

„Celý areál je zároveň navržen a koncipován jako centrum ekologické výchovy a vzdělávání se všemi aspekty ekologicky šetrného provozu, zelenými střechami, nakládáním s dešťovou vodou, bezpečnými skly a prvky na podporu biodiverzity, původních dřevin, bylin i živočichů v rámci projektu druhové ochrany,“ popsal Makoň.

Celková rekonstrukce, modernizace a rozšíření záchranné stanice, která již byla nutností, si dle schváleného rozpočtu vyžádá celkovou investici ve výši 22 milionů korun. Pomocnou ruku podaly město Plzeň a Plzeňský kraj, které shodně přispějí čtyřmi miliony.

„Chybějící čtyři miliony korun nezbytně nutné finanční spoluúčasti však musíme investovat přímo my, a to z rozpočtu DES OP – z kapitoly darů, příspěvků a veřejné finanční podpory. Jeden milion korun máme už naspořený z let předešlých a věříme, že zbývající tři miliony korun společně získáme díky pomoci a podpoře veřejnosti,“ uvedl Makoň.

Na celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření ZSŽ Plzeň lze přispět hned několika způsoby. „Za prvé převodem konkrétní účelově vázané finanční částky na náš nově zřízený transparentní účet u ČSOB č. 342 345 236/0300, určený pouze a výhradně na tuto investiční akci. Nebo pohodlně prostřednictvím všeobecně užívané platformy „DARUJME.CZ“ na adrese https://www.darujme.cz/zsz-plzen#informace,“ vyjmenoval Makoň s tím, že je možné záchranáře podpořit i jakoukoliv formou dodavatelské služby, manuální či materiální, a odborné pomoci, spoluúčasti či příspěvku. „Vše pod heslem „Společně to postavíme“, stejně jako Národní divadlo,“ usmívá se Makoň.

Budoucí podoba záchranné stanice živočichů v Plzni:

Budoucí podoba záchranné stanice živočichů v Plzni.

Záchranná stanice v Plzni ročně ošetří stovky zvířat, někdy je jich i přes tisíc. Výjezdy se pohybují také v řádech stovek. Spravuje všechna čapí hnízda v západních Čechách a má i další povinnosti.