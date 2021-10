Několik desítek počítačů se dostane do sociálně slabších rodin, například k samoživitelkám a samoživitelům. Za velmi výhodnou cenu pak budou nabídnuty početnějším rodinám, které měly v době distanční výuky počítače zapůjčeny, protože by nedokázaly zajistit techniku pro všechny sourozence. Vhodné kandidáty, kteří dostanou počítače zdarma, vyberou pro město přímo ředitelé škol.

„Loňský školní rok převrátil vzhůru nohama vše, co jsme ve školství dosud měli zažité. Doba covidová před nás postavila mnoho překážek a jednou z nich byl i nedostatek výpočetní techniky v rodinách. Pro tyto účely jsme měli připravenu k zapůjčení téměř stovku počítačů. Důvodů bylo vícero, ať už si rodiče jednoduše nemohli dovolit vlastní přístroj, nebo nedokázali nakoupit tolik vybavení, aby zajistili výuku pro několik dětí současně. Mnoho rodičů také potřebovalo využívat počítač pro svou práci z domova. I když samozřejmě doufáme, že se nic podobného již nebude opakovat, byl to pro nás impuls k zamyšlení, jak bychom těmto lidem mohli pomoci – a cesta se našla, za což jsem moc rád,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Podle Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně, jde o počítače, které jsou před vyřazením nebo za běžné situace míří do odprodeje na burzu, nicméně jsou stále plně funkční. „Jedná se hlavně o takzvané All in One počítače, tedy počítače integrované v těle monitoru. V průběhu doby jejich využívání jim byla navýšena operační paměť a stroje byly dodány s SSD – rychlými – disky. Pro zmíněné účely, tedy pro práci na internetu, distanční výuku a podobně budou stačit ještě minimálně dalších 3 až 5 let,“ uvedl Šantora.

Příjemce darů vytipují pro město samotní ředitelé škol, kteří znají prostředí a mají povědomí o situaci svých žáků. „Ředitelé škol byli z návrhu velmi potěšeni, vnímají, že tento krok pomůže k dalšímu rozvoji školáků. V následujícím období od nich dostaneme doporučení na sociálně slabé rodiny, na samoživitelky a samoživitele, prostě na lidi, kterým darování počítače opravdu pomůže. Kromě toho mohu říct, že nás překvapil i zájem na straně rodin, které měly počítač zapůjčený, a nyní si jej mohou odkoupit za výhodnou cenu, už jsme takto prodali na dvě desítky strojů,“ sdělil Miroslav Nozar, vedoucí oddělení podpory ZŠ a MŠ Správy informačních technologií města Plzně.

Pro město to není poprvé, kdy daruje techniku potřebným. Například v roce 2018 zaslala plzeňská radnice do Keni 70 kusů výpočetní techniky, a to pro tamní organizaci sdružující mateřskou, základní a střední školu, včetně zdravotnického zařízení. Kromě toho západočeská metropole techniku věnuje také neziskovým organizacím a mimoplzeňským školám.