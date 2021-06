Hamburgry, hot dogy, pečené sele nebo třeba španělskou paellu, mohli v neděli ochutnat návštěvníci festivalu Street food market, který se v neděli konal v areálu plzeňského DEPO2015.

Oldřich Pítra (na snímku vlevo) z Hrádku u Sušice vařil letos na festivalu už po šesté španělskou paellu. | Foto: Deník/Barbora Hájková

Oldřich Pítra z Hrádku u Sušice vařil letos na festivalu už po šesté. „Nabízíme paellu, španělské národní jídlo, dle našeho receptu. Máme variantu s kuřecím masem či bez masa. Zvlášť také připravujeme krevety na česneku a petrželi, pokud by chtěl někdo mít zážitek jako u moře,“ řekl kuchař. Paellu si oblíbil během života ve Španělsku. „Jedl jsem ji tam na mnoho způsobů. Když jsem se vrátil do Čech, vařil jsem ji jen pro kamarády. Jeden z nich mě tehdy upozornil, že ji tady téměř nikdo nevaří, tak jsem se do toho pustil,“ dodal.