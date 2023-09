Osmnáctý ročník akce 'Den vědy a techniky' Západočeské univerzity v Plzni proměnil náměstí Republiky ve vědeckou laboratoř plnou netradičních pokusů, ukázek a exponátů, které si návštěvníci mohli prohlédnout, osahat a vyzkoušet na vlastní kůži.

Trubkofon nebo historické počítačové hry. Náměstí republiky ožilo Dnem vědy a techniky | Video: Šimon Bukovjan

Akce nabídla celodenní program od 9 do 18 hodin, který zahrnuje čtyřicet interaktivních expozic. Návštěvníci nahlédli do tajů elektrotechniky, strojírenství, robotiky, informatiky, chemie, fyziky, astronomie, kybernetiky, archeologie, filozofie, ale také designu, ekonomie nebo zdravovědy.

„K vyzkoušení máme historické počítače, na kterých si můžete zahrát i počítačové hry z té doby. Máme zde i dvě starší herní konzole. Můžete vidět, jak počítače vypadaly, a jaké hry zvládaly utáhnout. Zároveň máte možnost poznat, že hry jsou sice oproti dnešním hrám velmi jednoduše provedené, ale dají herně mnohdy zabrat. Je tu devět počítačů, a na každém počítači si můžete zahrát přibližně sedm her,” sdělil vedoucí střediska správy počítačové sítě Západočeské univerzity v Plzni Jan Král.

Na jednotlivých stanovištích se dále lidé dozvěděli například o principu vzniku hudby, co jsou to nanomateriály nebo jak zacházet s umělou inteligencí. Součástí akce byly hry, závody soutěže, kde se nenudili ani dospělí. „Skvělá byla fyzika. Líbila se mi ale i archeologie a optika. Naprosto boží byli plazi, když tady chodil pán ze zoologie. Ukazoval nám hady a ještěry. Bylo to super, moc se mi to líbilo,” řekl nadšený student Vít Mahdalík.

Kromě fakult a pracovišť Západočeské univerzity se na Dni vědy a techniky představily také Centrum robotiky ze Správy informačních technologií města Plzně, Techmania Science Center, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Církevní gymnázium Plzeň, Střední průmyslová škola stavební, Klub malých dobrodruhů Stříbro a Zbiroh, a nezisková organizace Nvias.

Zdroj: Šimon Bukovjan

Abychom viděli i práci studentů středních škol, navštívili jsme stánek Církevního gymnázia Plzeň, kde se lidé mohou dozvědět i o fotografické metodě zvané kyanotypie. „Jedná se o jednu z prvních fotografických metod, která pochází z roku 1842, jež jsme se snažili nějakým způsobem uchopit a napodobit. Vše dělali studenti Církevního gymnázia na letním fyzikálním táboře. Naše letošní téma je především spojené s hudbou. Můžete si zahrát na skleničky, trubkofon nebo PET lahve, které jsou kompresorem natlakované na určité tóny. Nejoblíbenější jsou naši mini lyžaři, kteří lyžují pomocí obyčejného zpřevodovaného motůrku. Lyžař má místo batůžku baterku. Pak už musíte jen správně vybalancovat lyžaře, který má místo lyží špachtle,” vysvětlila učitelka matematiky a fyziky Kateřina Lipertová.