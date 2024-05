772 dek ručně vyrobených dobrovolníky v rámci charitativního projektu Deka pro Hospic svatého Lazara v Plzni propojilo v sobotu odpoledne při velkém finále obce Město Touškov a Kozolupy na severním Plzeňsku. Veřejnost si poprvé mohla prohlédnout deky na vlastní oči a rozhodnout se jejich zakoupením či adopcí přispět na dobrou věc. Během soboty se prodalo 300 kusů a vybralo se 609 tisíc korun.

772 dek ručně vyrobených dobrovolníky v rámci charitativního projektu Deka pro Hospic svatého Lazara v Plzni propojilo v sobotu odpoledne při velkém finále obce Město Touškov a Kozolupy na severním Plzeňsku. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Různobarevné deky rozmístili organizátoři na kovové zábradlí na cyklostezku mezi obě obce. Na délku měl řetěz z dek vytvořený 1160 metrů a díky tomu se dostal do České knihy rekordů jako Největší počet ručně vyrobených dek pro charitativní účely.

Deky vyráběli dobrovolníci nejen z Touškova, Kozolup a Plzně, ale postupně z celé ČR. Háčkovali či pletli čtverce o rozměrech 30 x 30 centimetrů a ty posílali organizátorům, kteří z nich kompletovali celé deky. Práce na jedné dece zabrala v průměru 80 hodin. Na sobotním finále si deku mohli příchozí zakoupit za 1900 korun. Výtěžek z prodeje dek podpoří provoz mobilního Hospicu sv. Lazara v Plzni.

„Sobotní akce dopadla úplně fantasticky. Máme 300 prodaných nebo adoptovaných dek. Dokázali jsme pro hospic získat 609 tisíc korun. To je parádní částka. Pravidelně jsem se chodila dívat, jak to tam přibývá a vůbec jsem během dne nemohla uvěřit, jak rychle peníze naskakují. Napřed tam bylo přes 100 tisíc, pak za chvilku už 200, 300 a pak už to šlo naprosto neuvěřitelně,“ nadšeně vypráví hlavní koordinátorka projektu Blanka Antošová. „Na konci programu jsem ještě burcovala lidi z pódia. Měla jsem informaci, že je to 580 tisíc a nakonec se podařilo překonat 600 tisíc,“ s úsměvem doplňuje Antošová.

A co se bude dít s dekami dál? „Zbylo nám jich 472. Všechny volné deky od pondělí umístíme do on-line rezervace na našich stránkách www.dekapro.cz/rezervace. Lidi se na to pořád ptají a píší, zda se mohou ještě připojit a podpořit mobilní hospic. Tak toho zkusíme ještě využít. Zbylé deky zřejmě věnujeme Červenému kříži nebo sociálním službám, kde ještě mohou udělat službu, přinést někomu radost nebo zahřát,“ říká k dalším plánům Antošová a dojatě pokračuje: „Za mě parádní akce, strašně srdcová. Dneska jsme s holkama dělaly inventuru dek a také ony z toho mají obrovskou radost. Všechny jsme byly ze soboty úplně oddělaný, šíleně bolely nohy, ale všechny jsme byly hrozně šťastný. Psaly jsme si ve skupině ještě dlouho do noci, jak to bylo super a jak se to povedlo.“

„Strašně moc děkujeme všem, kteří nás podpořili, našemu jádru pletařek, těm kteří se na pletení podíleli, kdo si deku koupili nebo pro nás byli jinak oporou, děkujeme těm, co v sobotu přišli. Prostě všem, kteří se zapletli do projektu Deka pro,“ uzavírá za organizátory Blanka Antošová.