Vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje si převzalo od hejtmana Rudolfa Špotáka hmotný dar v podobě AED.

Defibrilátory pomáhají zachránit lidské životy | Foto: PČR

Hejtman Plzeňského kraje předal do rukou vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje tři defibrilátory, které budou sloužit policistům při běžném výkonu služby k záchraně lidských životů.

Předání defibrilátorů se na Krajském úřadu Plzeňského kraje zúčastnil policejní prezident genpor. Martin Vondrášek, odcházející ředitel krajského ředitelství plk. Jaroslav Vild a jeho nástupce brig. gen. Petr Macháček. Všichni přítomní se shodli na tom, že předání tohoto daru je dalším vyjádřením podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje našim policistům a také příkladem vzájemně nastavené profesionální spolupráce.

Vybavení policistů přístroji AED má svůj opodstatněný a nenahraditelný význam. Policejní hlídky se totiž mnohdy dostávají jako první na místo, kde je zapotřebí zachránit lidský život a využití defibrilátoru může v takových případech sehrát zásadní a klíčovou roli.

I za přispění krajského úřadu tak aktuálně disponují policisté na území Plzeňského kraje 48 přístroji, které slouží pro obnovu správné srdeční činnosti. Vybavena jsou jimi vozidla tzv. prvosledových hlídek, dálničních oddělení, dopravních inspektorátů, služební prostředky speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky. K využití je mají ale i policisté na vybraných obvodních odděleních a rovněž na Školním policejním středisku Domažlice, kde slouží pro potřeby výcviku policistů v oblasti zdravovědy. Tři nové defibrilátory budou nyní přiděleny na speciální pořádkovou jednotku, která plní své služební povinnosti po celém území Plzeňského kraje.

Právě kolegové ze speciální pořádkové jednotky využívají defibrilátory nejčastěji. Poslední případ, ke kterému policisté z této jednotky vyjížděli, a použili při záchraně lidského života AED, se stal v dubnu letošního roku v Plzni. Jednalo se o intoxikovaného muže, kterému naše hlídky poskytly první pomoc po násilném vstupu do obydlí. O měsíc dříve došlo za pomoci využití defibrilátoru k záchraně dalšího života, a to v Plzni na náměstí Republiky, kde zkolaboval muž.

Samotný defibrilátor je zařízení složené ze dvou elektrod a média vybaveného tlačítkem. Po jeho stisknutí začne přístroj v českém jazyce akusticky popisovat postup záchrany. Ne vždy toto zařízení po umístění elektrod na tělo osoby vyžadující zdravotní péči vyhodnotí, že je nutný elektrický výboj. I to je však pro policisty velmi důležitá informace pro to, aby dokázali zvolit další postup při poskytování první pomoci.

Záchrany lidských životů patří mezi nedílnou součást našich služebních povinností. Jsou to však okamžiky, které patří mezi ty nejnáročnější. Bojujeme o to nejcennější, o záchranu lidského života. A pokud se nám lidský život podaří zachránit, jsou to zároveň i ty nejšťastnější chvíle, které může každý policista při výkonu své služby zažít.

Zdroj: Policie ČR