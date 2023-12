„S ohledem na mé profesní zkušenosti je zřejmé, že svou pozornost upřu především na rozvíjení audiovize, původní tvorby a na spolupráci České televize s nezávislými producenty,“ řekl Brabec před senátory při představení své vize, kterou zveřejnil i na Facebooku. Spolupráce s nezávislými produkcemi může podle něj přinést nejen výrazný pokrok v audiovizuální tvorbě, ale podle zkušeností ze zahraničí i k úspoře nákladů.

Televize podle něj musí také reagovat na nástup virtuální reality a umělé inteligence. „Je potřeba změnit i tradiční náhled na iVysílání, kde vítám avizovanou vizi generálního ředitele Součka, že k určité části obsahu se dostanou pouze poplatníci. Osobně k tomu dodávám, že je nutné, aby Česká televize v rámci iVysílání nabízela mimoformátové projekty, které se do klasického vysílacího schématu nevejdou,“ uvedl dále.

Dotkl se i plánovaného navýšení koncesionářských poplatků, v době, kdy podfinancování České televize v posledních letech uvedlo do složité situace její nezávislou produkci. „Je mou ambicí a cílem, aby, za předpokladu, že se změní a zlepší financování, neztratila Česká televize výsadní postavení lídra české audiovizuální tvorby. Vnímám, že je potřeba v rozumné míře zvýšit poplatky, neboť nastolené plány nelze bez tohoto kroku realizovat.. Nemělo by se však jednat o „bianco šek", ale v dlouhodobém plánu by měly být jasně určeny vize a cesty, kterými bude Česká televize naplňovat veřejnoprávní službu i v rámci audiovize,“ uzavřel Brabec.

Senát vybíral po změně mediálního zákona šest z osmnácti členů Rady ČT poprvé, zbývajících dvanáct členů bude nadále volit sněmovna, která dříve sama obsazovala rady všech veřejnoprávních médií, Rada ČT byla přitom dosud jen patnáctičlenná. Na výběr měli senátoři z 46 kandidátů, v prvním kole zvolili tři z nich, další tři vybírali ve druhém kole, kam postoupilo šest uchazečů.