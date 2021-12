Dárky i od čtenářů Deníku dostanou nemocní na Štědrý den

Stovky dárků pro děti a seniory, kteří musejí být hospitalizování o vánočních svátcích, přinesli lidé do Fakultní nemocnice v Plzni. Část z nich, pro seniory, připutovala i do redakce Deníku, který se zapojil do projektu nazvaného Vánoční strom splněných přání FN Plzeň.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dárci z celého Plzeňského kraje posílali do Fakultní nemocnice v Plzni dárky pro děti a seniory, kteří museli zůstat v péči lékařů i na Vánoce. Ke sbírce se připojila i redakce Deníku, která zajistila dárky pro více než devět desítek seniorů. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Malí i velcí pacienti je dostanou na odděleních na Štědrý den. "Dárky od čtenářů Deníku budou využity pro 96 seniorů, kteří tráví vánoční svátky na lůžkách FN Plzeň," uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová. Hračky, kosmetiku a množství dalších věcí pro děti i seniory přivezli lidé z celého Plzeňského kraje. "Děkujeme všem dárcům a přejeme jim bohaté a šťastné Vánoce," uzavřela náměstkyně. Vánoční strom splněných přání FN Plzeň rozdává radost nemocným dětem a seniorům už řadu let. Dárci, kteří dorazili do Plzeňského deníku Jana Sikytová Andrea Apolínová Jana Lukešová Mirka Dobřanská Miroslav Bělek Věra Srnková Jitka Šimková a řada dalších, kteří nechtěli být jmenováni Neuvěřitelný hazard řidiče náklaďáku. Podívejte se na záběry z kamery v kabině