„Nakonec museli přijít tatínek s maminkou a naslibovali mi hory doly, dokud jsem neotevřel,“ směje se dnes čtyřiašedesátiletý Ladislav Sivák. Dnes má na kontě už 365 odběrů krevní plazmy a další desítky odběrů krve. Za ty obdržel dvě zlaté Janského plakety. Ve svých osmnácti letech totiž nastoupil do karvinských dolů jako důlní zámečník a poté dispečer. „Tam jsem se poprvé setkal s těžkými pracovními úrazy horníků. Viděl jsem při té hornické práci hodně těžkých úrazů a zlomenin a to mě přimělo přidat se ke starším kolegům a chodit kolektivně darovat krev. No a už jsem u toho zůstal,“ připomíná Ladislav důvody, proč se stal dárcem.