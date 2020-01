/VIDEO/ Daniel Kolář vybojoval s fotbalovou Viktorií Plzeň všech jejích pět mistrovských titulů a odehrál za ni všechny zápasy v Lize mistrů. Teď je tváří výstavy. Ovšem fotbalové. A také na ni zapůjčil své fotbalové relikvie.

Výstava Góóól v DEPO2015 | Video: Deník / Hana Josefová

Interaktivní výstava Góóól je od tohoto týdne otevřená v areálu DEPO2015. Daniel Kolář hned zamířil na zelenou plochu si zakopat. „Připomíná mi to plácek, na který jsem jako kluk chodil hrát fotbal. Taky byl samá boule,“ zasmál se. „V té době jsem vlastně ani nesnil o tom, že bych mohl hrát třeba ve Spartě nebo v Lize mistrů či se stát fotbalovým mistrem republiky. Mě prostě jen bavilo hrát fotbal. A bavilo mě to pak i na těch velkých hřištích,“ prozradil. „Že by z toho mohlo něco být, jsem si uvědomil, až když jsem v sedmnácti dostal první profesionální smlouvu ve Spartě,“ do-dal Kolář, současný sportovní manažer mládeže Viktorie.