Další částečné omezení provozu v plzeňských ulicích přinesly opravy a úpravy dvou zastávek MHD.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Z důvodu opravy povrchu zastávky „Zborovská“ došlo k omezení provozu ve stejnojmenné ulici, které potrvá do 31. 8. 2020. Náhradní objízdná trasa je vedena po ulici Průmyslová, a to obousměrně. Až do 11. září se pak bude opravovat zastávka „V Podhájí“. Kvůli tomu je částečně omezená doprava v ulici K Černicím, kde je provoz řízen světelným signalizačním zařízením. „Policisté žádají řidiče, aby byli ohleduplní, respektovali dané dopravní značení a světelnou signalizaci a dotčenými místy projížděli s největší opatrností,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.