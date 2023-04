Jednodenní částečné uzavírky čekají v příštích dnech v Plzni na řidiče na klíčových komunikacích I. třídy. Od 13. do 21. dubna na nich Ředitelství silnic a dálnic ČR v několika úsecích nechá opravit povrch.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Vždy však zůstane v daném směru zachován jeden z jízdních pruhů pro průjezd vozidel. Plánované opravy přicházejí v době, kdy je kvůli rekonstrukci povrchu omezený provoz na Rokycanské ulici, tento týden byly zahájeny opravy v Plzenecké ulici, uzavřený je most u Kalikovského mlýna.

První z lokálních oprav se dotkne silnice č. I/20 v úseku od křižovatky v Sadech Pětatřicátníků u hlavní pošty ve směru z centra na Karlovy Vary. V plánu je oprava levého i pravého pruhu vozovky, realizace zabere pro každou ze stran jeden pracovní den. Řidiči projedou po volné straně vozovky.

Druhá a třetí lokální oprava zahrnuje silnici I/27 Karlovarská. Týká se části silnice Karlovarská ke křižovatce s Lidickou ulicí. „Opět se bude opravovat levý a pravý jízdní pruh, objízdná trasa bude vedena volným odbočovacím pruhem. Oprava se uskuteční mezi 13. a 21. dubnem, pro každou stranu jízdního pruhu potrvá jeden den,“ uvedla tisková mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Další z lokálních oprav se plánuje na silnici I/27 v Bolevci, a to konkrétně v ulici Plaská ve směru na centrum k ulici Tachovská. Opraven bude pravý jízdní pruh, opět během jednoho dne.

Jeden den v termínu mezi 13. do 21. dubnem potrvá také oprava na Klatovské ulici u křižovatky s ulicí V Bezovce, nový povrch dostane pravý jízdní pruh. Místo se bude objíždět levým pruhem. „Zrušen bude v dané části odbočovací pruh doleva, a to mimo MHD, objízdná trasa povede z ulice 17. listopadu do ulice Edvarda Beneše,“ informovala Barborková.

Částečné jednodenní omezení čeká řidiče v uvedeném období také na silnici I/20 v části přivaděče ve směru na Písek. Místo řidiči objedou volným jízdním pruhem.