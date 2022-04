„Autobusy vyjíždějí každou sobotu, neděli a ve státní svátky kolem 8:30 z plzeňského Terminálu Hlavní nádraží, zpět se do stejné zastávky vrátí před 18:30,“ informoval Martin Fencl z POVEDu s tím, že 23. dubna vyjedou rovněž víkendové spoje z Kralovic a Žihle do Rabštejna nad Střelou a Manětína. „Tyto spoje zajedou mimo jiné i ke klášteru v Mariánské Týnici. Spoje z Kralovic přes Žihli do Manětína nepřevážejí kola,“ doplnil Fencl.

Bělá, Horská Kvilda a Kvilda

V červnu vyjedou také další cyklobusy z Plzně do Bělé nad Radbuzou či na Horskou Kvildu a Kvildu. „Novinkou letošní sezóny bude cyklobus linky 423 Plzeň – Přeštice – Klatovy – Modrava. „Všechny cyklobusové linky budou jezdit o víkendech, a to až do konce září,“ upozornil Fencl.

Samozřejmostí pak podle něj bude vypravení cyklobusů po Šumavě v tradičních linkách mezi Horskou Kvildou, Kvildou a Bučinou, z Kvildy na Srní, Prášily a Železnou Rudu či z Domažlic a Klatov na Srní a Kvildu. „Tyto cyklobusy vyjedou 4. června o víkendech, o hlavních prázdninách budou jezdit každý den (s výjimkou cyklobusu z Domažlic do Kvildy). Novinkou bude posílení spojů v pracovní dny o hlavních prázdninách z Klatov na Čachrov a Srní bez přepravy kol,“ popsal.

Až ke Kašperku

Poslední významnou novinkou bude zavedení ranních přímých spojů ze Sušice k parkovišti nedaleko hradu Kašperk. „I tyto spoje vyjedou v červnu na lince 974 a budou jezdit do konce září,“ uzavřel Martin Fencl.