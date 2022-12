„Oprava nebude v takovém rozsahu, jak jsme původně plánovali, ale i tak umožní, aby lokomotiva na jaře zase jezdila po kolejích. Vymění se části kotle, což by mělo nějakých pět, šest let stačit, než bude třeba generální oprava,“ popsal hospodář spolku Zdeněk Heřman.

Práce podle něj vyjdou na více než půl milionu korun, část se uhradí ze sbírky, část z peněz spolku. „Přesnou sumu za opravu v současné chvíli nevíme, vyplyne z rozsahu prací, které bude třeba udělat,“ vysvětlil. Opravu zajišťuje odborná firma pod dohledem kotelního komisaře. Některé činnosti, například demontáž částí lokomotivy, provedli členové spolku ve svém volném čase. Při přesunu těžkých kusů pomohli drážní hasiči s jeřábem.

Průmyslová parní lokomotiva typu CS 400, která je výrobkem ČKD Praha z roku 1956, tahala do roku 1983 vagóny v bývalém žateckém cukrovaru. „Lokomotiva obsluhovala závodní vlečku a pomocí točny, která byla v cukrovaru, se rozdělovaly vagóny na koleje, které vedly po celé fabrice,“ zavzpomínal poslední ředitel žateckého cukrovaru Tomáš Farkota.

Parní lokomotiva tahala vagóny s různým materiálem. Do cukrovaru se po železniční vlečce vozily hlavně řepa, koks a vápenec, opačným směrem putoval ve vagónech cukr. „Po vyřazení v první polovině osmdesátých let byla parní lokomotiva nahrazená naftovou z tehdy uzavřeného cukrovaru v Lenešicích u Loun,“ připomněl Farkota. Cukrovar v Žatci ukončil provoz na konci devadesátých let 20. století, dnes je součástí společnosti HP Pelzer vyrábějící díly do aut. Ta letos ohlásila přesun produkce do Kadaně, co bude dál s areálem, není v tuto chvíli jasné.

Lokomotiva po ukončení provozu v cukrovaru od roku 1984 sloužila jako vytápěcí kotel v betonárně při elektrifikaci žateckého železničního uzlu. Dráty nad kolejemi se objevily na tratích ve směru na Chomutov a Postoloprty, a to hlavně kvůli dopravě uhlí z blízkých dolů pro elektrárny.

Třicet let stroj vlastní spolek Iron Monument Club Plzeň. „Od roku 1992 prošla kompletací, opravou, výstavou v muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka, byla také zapůjčena do pivovaru Plzeňský Prazdroj jako součást návštěvnického okruhu. V roce 2016 zajistil náš spolek její znovuzprovoznění, od té doby lokomotiva každoročně vyjíždí na mnoho akcí pořádaných spolkem nebo jinými subjekty. Během těchto akcí se lokomotiva podívala do Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského kraje, ale i do hlavního města,“ přiblížil pro žatecké regionální muzeum jednatel spolku Martin Běl. Do Žatce zavítala například roku 2019.

Lokomotiva dosahuje výkonu 400 koní a rychlosti 40 kilometrů za hodinu, byla především určena na provoz po vlečkách. Hmotnost plného stroje s vodou a uhlím činí 37 tuny. Poslední velká oprava kotle proběhla v roce 1978, letos v září vypršela platnost jeho způsobilosti k provozu, proto byla třeba další oprava. Lokomotiva jezdí pod hlavičkou dopravce Česká západní dráha, jejím domovem je železniční depo v Plzni.