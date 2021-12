Náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková doplnila slova ředitele: „Všechny pobytové služby se opět, stejně jako před rokem, potýkají s tím, jak co nejlépe ochránit zdraví a životy do péče svěřených klientů, což je zejména eliminací kontaktů zvenku na minimum, a zároveň s tím umožnit rodinám v tomto předvánočním čase kontakt s blízkým člověkem. Není to vůbec jednoduché a personál pobytových služeb to stojí značné úsilí a energii, zejména při zajištění bezpečnosti a ochrany imobilního klienta, za nímž, při striktním dodržení všech epidemiologických a hygienických opatření – i přes vysokou míru rizika – může rodina přijít na návštěvu až k lůžku. Mé poděkování a obdiv patří všem, kteří pomáhají v této složité době vysoko nad rámec možného.“

Bojíme se odchodu zkušených zaměstnanců kvůli vakcíně, zní z domovů

Svými díky, směrem k zařízením pobytových služeb, nešetří ani někteří z návštěvníků. „U příležitosti obnovení návštěv, za zvýšených bezpečnostních opatření nyní v závěru listopadu 2021 v Domově se zvláštním určením Čtyřlístek, bych rád vyjádřil své poděkování za skvělou péči kolektivu ošetřovatelek pod vedením paní Fryčkové a pak také všem těm pracovníkům/pracovnicím, kteří připravovali dnešní setkání s mojí maminkou paní Marií Blahetovou. Vím, že organizace, příprava a provedení takovéto akce si žádá mnoho plánování a představivosti, to vše korunované a zakončené velkým praktickým úsilím jdoucím za rámec standardních činností, které tito pracovníci provádějí v denním pořádku, a to zvláště u devadesátiletého člověka, který je trvale ležící, špatně vidí a slyší,“ napsal ve svém poděkování Milouš Blaheta z Plzně.