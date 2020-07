Opuštěná zvířata včera navštívily děti z příměstského tábora Radovánek. Mohly se pomazlit s chlupatými kamarády, a navíc si od městských strážníků z odchytové služby vyslechly, v čem spočívá jejich práce.

Spolek spolupracuje s Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí a městskou policií a mimo jiné také kastruje divoké kočky.

Zdroj: Deník / Barbora Hájková„Loni jsme vykastrovali 47 divokých koček. Odchytnou je strážníci do klece a převezou k panu doktorovi, který je vykastruje. Kočky jsou pak několik dní hospitalizované. Poté si je opět převezmou strážníci a vypouští je zpět do původního teritoria, kde byly odchycené,“ popsala předsedkyně spolku Helena Straková.

Podle Strakové je kastrace koček velice důležitá. „Lidé kolikrát s kočkami nehumánně zacházejí. Topí koťata, píchají je do očí, zkrátka ta zvířata strašně trápí. Proto by se měly kočky rozhodně plošně kastrovat v každém městě. V Plzni to funguje dobře, kastrace váznou spíše na vesnicích,“ vysvětlila Straková s tím, že nedávno převzala kočku a kocoura, kteří byli v opravdu špatném stavu. „Kocourek přišel o oko, kočička o obě. Je to velice smutný případ. Byli odebráni veterinářem pro týrání a špatné zacházení,“ sdělila.

Zájemci si mohou kočky přijít prohlédnout a po domluvě odnést domů. V současné době však o přítulná zvířátka zájem příliš není. „Je doba dovolených, a tedy okurková sezona, k tomu bohužel ještě přibyl koronavirus. Nicméně přesto dáváme dobrý pozor, komu kočky vydáváme. Chceme, aby se nám pak noví majitelé ozývali,“ uzavřela Straková a dodala, že spolek uvítá jakoukoliv pomoc. „Budeme rádi za konzervy, granule či za stelivo.“