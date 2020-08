Změny ve veřejné dopravě se podařilo vyjednat čtvrtému plzeňskému obvodu se společností Arriva Střední Čechy.

Společnost Arriva provozuje linkovou dopravu novými autobusy v barvách kraje. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Cestující na linkách autobusů č. 38 se dočkají posílení spojů a lepšího komfortu. První úpravy by se měly projevit v polovině srpna, další poté od září. Do spojů č. 253 a 254 směřujících do Červeného Hrádku bude od 17. srpna navíc možné nastupovat všemi dveřmi. Cestující se zakoupeným předplatným budou moci nastupovat i zadními dveřmi, nástup předními dveřmi u řidiče pak bude určen pro cestující bez platné jízdenky nebo s dokladem z mobilní aplikace.