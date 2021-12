„Zdravotníci, jsme na vás hrdí,“ vzkazuje BOHEMIA SEKT do nemocnic. „Už druhý rok nebudou vánoční svátky pro personál našich nemocnic klidné, ba naopak. Rádi bychom jim proto znovu vyjádřili velký respekt a vděčnost za jejich práci. Obzvláště v této době, kdy místo poděkování často čelí zaměstnanci nemocnic naprosto nesmyslným útokům, výhružkám a nadávkám. Rozhodli jsme se proto věnovat lékařům, sestrám a zdravotnickým pracovníkům z Fakultní nemocnice Plzeň 500 lahví limitované edice Bohemia Sekt „Hrdost“. Přejeme jim, aby prožili v rámci možností co nejpoklidnější svátky,“ říká Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

Vánoční svátky jsou každoročně obdobím, kdy se lidé potkávají, užívají si okamžiky, na které se těší celý rok. Je samozřejmé, že je mnoho profesí, kdy lidé slouží o svátcích, ale v tomto roce jsou zdravotníci opravdu ve výjimečné situaci. Dlouhotrvající stres a pracovní vyčerpání se právě o Vánocích může projevit ještě více. Pracovně je to den, jako každý jiný, ale zdravotníci opouští své rodiny ve chvíli, kdy celý národ slaví svátky, ze všech koutů se line rodinná pohoda a vůně cukroví a v práci ten stále přítomný Covid. Zvládli jsme loňské Vánoce, dokážeme to i letos. Pevně doufám, že to jsou poslední covidové svátky,“ říká Václav Šimánek, ředitel FN Plzeň.

Společnost BOHEMIA SEKT sídlí a vyrábí sekty ve Starém Plzenci nedaleko Plzně již od roku 1942 a značka Bohemia Sekt letos oslavila padesát let od uvedení na trh. BOHEMIA SEKT dlouhodobě spolupracuje například s Plzeňským krajem, městem Plzeň, městem Starý Plzenec i kulturními institucemi v regionu. Na zdravotníky myslí pravidelně, dar v podobě sektu již dělá radost v rodinách covidových zaměstnanců potřetí.