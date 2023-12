Peklo. To prožívali spoluvězni recidivistů Pavla Procházky (26) z Plzně a Romana Korčíka (30) z Holýšova. Oba fyzicky disponovaní muži, kteří mají za sebou shodně více než deset odsouzení, je v cele plzeňské věznice na konci roku 2021 a začátku roku 2022 podle obžaloby surově bili, a to nejen rukama, ale i třeba dřevěnou tyčí či lžící, a ještě to přes mobil vysílali kamarádům na svobodě.

Zdroj: Deník/Milan Kilián