ANKETA: Komunální volby 2022

Co u vás rozhodne volby?Zdroj: DeníkČesko čekají poslední zářijový víkend komunální volby. Lidé si své kandidáty do zastupitelstev měst a obcí zvolí v pátek 23. a v sobotu 24. září. Co podle vás může rozhodnout boje o radnici a jaká témata hýbou vaším bydlištěm? Ptali jsme se občanů Plzeňska. Podívejte se na jejich odpovědi.