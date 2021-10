Největší očkovací centrum v Plzeňském kraji fungovalo od 12. března do konce září a zdravotníci v něm podali téměř 93 tisíc vakcín. „Pouze jednou jsme museli pomáhat i uvnitř budovy, kdy - v době největších veder - naočkovaný člověk zkolaboval. Největší nápor lidí jsme zažili v prvních měsících fungování centra. Ze začátku jezdilo hodně zájemců i s půlhodinovým předstihem,“ dodala Pivoňková.

Strážníci občanům podávali informace týkající se parkování vozidel, popř. i ohledně provozu centra. „Především jsme kontrolovali dodržování veřejného pořádku a koordinovali dopravu. Lidé chtěli samozřejmě zaparkovat co nejblíže, takže jsme je museli usměrňovat, kam mohou jet,“ vysvětlila Jana Pivoňková ze služebny Městské policie v Plzni na Skvrňanech s tím, že lidé byli v drtivé většině případů ukáznění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.