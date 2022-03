„Chceme zlepšovat zážitek lidí z nákupu, proto přemýšlíme koncepčně nad tím, co spotřebitel chce ve svém supermarketu najít. Do každého ochodu chodí jiný typ lidí, často hledají odlišné produkty, ale i různé velikosti balení. Proto dnes přizpůsobujeme sortiment pro každou jednotlivou prodejnu podle jejího charakteru, kupní síly a preferencí lidí přímo v dané lokalitě. To je náš základní přístup. Nově jsme ale schopní se přizpůsobit tak, že nakupujícímu nabídneme jeho oblíbený produkt na konkrétním místě v konkrétním obchodě přesně tak, jak mu to vyhovuje,“ říká Pavel Císař, který má v Prazdroji prodej v retailu na starosti.

Tento na míru šitý přístup umožňuje ojedinělá inovace na tuzemském retailovém trhu – Prazdroj pomocí chytrých senzorů a vah umístěných v lednicích, stojanech a na paletách v různých částech obchodu dokáže monitorovat, odkud lidé berou jeho produkty nejčastěji. Přes 130 unikátních senzorických zařízení, která jsou zcela nezávislá na infrastruktuře prodejny, je v současné době umístěno v 70 obchodech předních řetězců v České republice a na Slovensku. Analyzují data o tom, z které části regálů mizí produkty Prazdroje rychleji, a kde naopak zůstávají.

Výsledkem senzorických měření je nový přístup k prodeji. Pivovar dokáže zjistit, v které části daného obchodu lidé preferují své oblíbené produkty a po dohodě s prodejcem je tam umístí. Nová strategie tak má pozitivní dopad na nakupující i na obchod samotný. „Některé poznatky mají univerzální platnost a řídíme se jimi u většinu maloobchodů. Například to, že palety je výhodnější umísťovat u vchodů, kde díky nim prodej stoupá až o 50 procent. Speciální stojany jsou pak nejefektivnější u centrální uličky, kde poutají pozornost nakupujících. A lednice funguje ideálně pro impulzivní nákup. I její složení jsme schopni přizpůsobit preferencím lidí, kteří do konkrétního obchodu chodí,“ vysvětluje Pavel Císař.

Další data pak rozhodují o individuálním přizpůsobení nabídky a umístění produktů v jednotlivých obchodech. Někde více dominují ležáky, v jiných mají větší zastoupení nealko piva nebo cidery, a to v různých baleních - někde se nejlépe prodávají basy s pivy, jinde multipacky s plechovkami, další obchody se soustředí na individuální prodej jednotlivých kusů piv. „K tomu nám pomáhají i sociodemografické údaje a samozřejmě dlouhodobé záznamy o tom, co se kde prodává,“ doplňuje Pavel Císař.

Nápad na využití moderní měřící techniky v obchodech vzešel od Prazdroje a svou komplexností je na českém trhu unikátní. Řešení mu na míru vytvořila a dodává společnost Adastra.

Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje