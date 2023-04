Svoji turistickou známku TZ2812, sběratelský suvenýr, kterému odolá málokterý turista, má nově také Pňovanský železniční most. Podnět k její výrobě podal Milan Dulovec z Vranova, který má k mostu blízký vztah.

Pňovanský most, technická rarita, má svoji turistickou známku. | Foto: se svolením Milana Dulovce

„Už někdy v osmnácti jsme tady s kamarády z mostu skákali bungee jumping, trampovali jsme tady v okolí. Jeden z naší party už není mezi námi, byl to fajn kluk, takže o to více k tomuto mostu tíhnu,“ řekl Deníku. „ Před šesti lety jsem se přestěhoval do Vranova a most je prostě moje srdeční záležitost. Sledoval jsem bedlivě celou jeho rekonstrukci, je to přeci jen unikát, a protože ze svých výletů a výšlapů nosím domů každou turistickou známku, napadlo mne, že by bylo fajn, kdyby ji měl i tento most, který je navíc technickou raritou,“ vysvětlil svoji myšlenku.

Od nápadu k činu byl jen krok, oslovil výrobce turistických známek v Rýmařově a doufal, že železniční most u Pňovan zaujme natolik, že bude do registru známek zařazen. Zadařilo se, a protože je dle pana Milana tato událost pro Vranov a okolí natolik výjimečná, rozhodl se, že si známka zaslouží pořádný křest. Proto zve všechny milovníky turismu na sobotu 22. dubna přímo na Pňovanský most, kdy známku v 10 hodin slavnostně pokřtí. Následovat bude procházka přes Butov, zde je v plánu posezení v Rybářské chatě U Sumce, a poté se zájemci přesunou do vranovské hospůdky, kde budou v oslavách nové známky pokračovat.