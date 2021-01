/FOTO/ Tomáš Fiala, provozní chotěšovské Hospody na rohu „ROH“, smutní. V úterý chtěl na protest proti vládním nařízením o uzavření veškerých gastro provozů v Česku otevřít svůj podnik. Jaké však bylo jeho překvapení, když mu všichni jeho známí a kamarádi sdělili, že do hospody ze strachu z pokuty raději vůbec nedorazí.

Chotěšov, petiční místo, iniciativa chcípl PES, majitel Tomáš Fiala | Foto: Deník / Veronika Zimová

„V pondělí jsem obvolával všechny kamarády a zval je do hospody. Řekli mi, že určitě nepřijdou, že se bojí. Nevím, co si mám o tom myslet. Přijde mi to jako za socialismu, kdy se lidi báli policajtů,“ vypráví Fiala, který případné otevření hospody nebere jako žádný přestupek.