Týral manželku, málem zabil souseda. Za čtyřletý kriminál byl rád

Muž na školačku zaútočil v úterý 3. května ráno u sušického gymnázia. Podle zdroje Deníku obeznámeného s vyšetřováním při výslechu uvedl, že ten den byl od rána naštvaný a měl tak silnou touhu se s někým porvat, že nešel ani do práce, ale vyrazil hledat oběť do ulic. Cestou křičel na nějaké muže, ti ale nereagovali, tak šel dál. „Tvrdil, že kousek před budovou gymnázia se rozhodl, že do nějaké slečny strčí, aby vyvolal rvačku, neboť předpokládal, že se jí někdo zastane. Vytáhl nůž a šermoval s ním kolem děvčete. Ptal se jí, zda má nějaký problém. Tvrdí, že jí ublížit nechtěl, že chtěl jen vyprovokovat chlapy. Když se mu to nepovedlo, zahodil nůž a utekl,“ popsal zdroj. Tomáš H. šel poté do práce, kde byl zadržen. Test měl pozitivní na pervitin. Byl převezen na psychiatrii. Zda je tam stále, není známo. V případě postavení před soud a odsouzení mu hrozí až dvouletý nepodmíněný trest.