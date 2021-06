Zámek Zelená Hora u Nepomuka potřebuje opravit. Stavba chřadne a pokud se do deseti let nepodaří sehnat větší finanční obnos na její obnovu, zchátrá.

V současné době probíhá pozvolná obnova s využitím dotací Ministerstva kultury a Plzeňského kraje. „Větší finanční prostředky na opravu se shání těžko. Jednáme se zástupci Norských fondů, kteří jsou schopni zafinancovat tento projekt, tak uvidíme, jak to dopadne. Existují nápady na vybudování nové expozice v jednom křídle zámku, konkrétně muzea totality, které by místo jistě oživilo," říká starosta Nepomuku Jiří Švec. "Jestliže do deseti let neproběhne obnova zámku, tak zchátrá," dodává Švec.

Podle Zdeňka Bartoška, starosty obce Klášter, která je vlastníkem zámku, by nová expozice připomínala, jak se totalita podepsala na českých a moravských kněžích. „O expozici jednáme v současné době s Ústavem pro studium totalitních režimů. Bude součástí připraveného memoranda pro záchranu zámku Zelená hora, které jsme nastavili s ministerstvem kultury," uvádí Bartošek, že na opravy shání obec Klášter finance z dotací. „Kulturní památku dlouhodobě podporuje Plzeňský kraj," popisuje dále Bartošek.

Zámek dnes návštěvníkům nabízí mj. prohlídky zaměřené na film Černí baroni, který se zde natáčel. V polovině května jej navštívili čeští a moravští biskupové, kteří se do Nepomuka sjeli na biskupskou konferenci.