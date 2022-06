„Jde o disciplínu, která je založená na touze psa lovit. Psi během coursingu běhají v přirozeném terénu s překážkami. Cílem každého psa je ulovit kořist, která je tažená navijákem. Návnada v podobě střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která simuluje opravdový běh zajíce. Při soutěži se boduje spousta věcí, například jak který pes běží rychle, jak ho to baví a také jak spolupracuje s druhým psem, který s ním zrovna běží ve dvojici. V závodu jde také o to, jak každý pes přemýšlí, kudy poběží a tak dále,“ vysvětluje Toušová.

„Říká se, že chrt nemá dobrý čich, ale má vynikající oči, tudíž loví očima. Takže cokoliv před ním utíká nebo lítá, to musí bezpodmínečně ulovit,“ uvádí dále chovatelka Orla.

Podívejte se: Lvi se v Plzni prochází po novém výběhu. Přibudou i lvíčata

Jedním z prvních závodů jejího chrta, který je plemene Barzoj (ruský chrt), bylo loňské mistrovství Evropy v coursingu v Holandsku, kde zvítězil. Po soutěži byl nominován na mistrovství světa do Finska do Kalajoki, kde opět obsadil první místo. „Ve Finsku soutěžil s dalšími 18 psy z celé Evropy. Závod byl dlouhý zhruba kilometr a byl dvoukolový. Orel musel běžet přes překážky, které vedly podél břehu moře, po pláži,“ vypráví Toušová.

„S Orlem jezdíme také na různé výstavy, ale ty ho moc nebaví. Chtěl by pořád jen běhat. Jelikož běhá velmi rychle, nemůžeme s ním jezdit do lesů, aby si něco neudělal třeba při skoku přes kořeny. Jezdíme proto nejčastěji do polí, kde se může pořádně 'rozjet',“ dodává.