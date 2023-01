Podle odhadu chovatelů se do hal nosnice nestihnou vrátit dříve než na jaře. „Nyní musíme všechny stáje řádně vydezinfikovat, vymýt tlakovou vodou. Až poté nasadíme zkušební slepičky, od nichž se budou odebírat vzorky. Budou-li negativní, dostaneme svolení k novému chovu. Což bude nejdříve počátkem dubna. Do Velikonoc se to jistě nestihne,“ odhaduje jednatel firmy Česká drůbež Zdeněk Pašek.

Ultralight nouzově přistál u Mariánských Lázní, posádka utrpěla zranění

Dosud největší ohnisko ptačí chřipky veterináři potvrdili koncem prosince v polovině jedné ze tří hal. Virus se následně rozšířil do celého hospodářství. „Během uplynulých dvanácti dnů hasiči a pracovníci drůbežárny vynosili 970 tun uhynulých nosnic a přibližně 7 milionů vajec,“ upřesnil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Veškerá utracená drůbež končila v kafilerii v Biřkově na Klatovsku. Denně tam zlikvidovali 100 tun nosnic, v některých dnech i 170 tun. „Asanační podnik v Biřkově odklonil jiný materiál do dalších kafilerií, i do zahraničí, čímž si uvolnil kapacitu pro likvidaci tohoto velkochovu. Spolupráce fungovala bezproblémově,“ shrnul Vorlíček. Miliony vajec se odvezly do Žichlínku na východě Čech, menší část do spalovny v pražských Malešicích.

V chovu v Brodu nad Tichou, zasaženém ptačí chřipkou, skončila likvidace drůbeže

Škody začnou chovatelé v Brodu nad Tichou teprve sčítat. „V tuto chvíli nedokážu odhadnout celkovou výši. Vědět budeme nejdříve za tři týdny, za měsíc,“ domnívá se Pašek.

Hasiči budou v následujících dnech ve velkochovu asistovat pracovníkům společnosti, kteří nyní vynáší podestýlku. „Na místě zůstává přibližně 15 příslušníků, kteří dále zajišťují vystrojení a dekontaminaci těch civilních zaměstnanců, kteří budovy vyklízí,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.