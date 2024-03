Kulturní dům v Chlumčanech, kde svého času vystupovaly naše největší hvězdy, čeká rekonstrukce. Stavební úpravy odstartují začátkem dubna. Pivaři ale truchlí. Kvůli opravám přijdou o jedinou restauraci v obci.

Začíná rekonstrukce legendárního kulturáku. Chlumčany přijdou o jedinou hospodu. | Video: Deník/Veronika Krátká

Stavbaři obsadí kulturní dům v prvním dubnovém týdnu. „Do výběrového řízení se přihlásilo deset firem. Vyhrál Metrostav s nabídkou téměř 83 milionů korun,“ říká místostarosta Stanislav Dušek s tím, že v plánu je kompletní rekonstrukce velkého sálu, který se změní na víceúčelový prostor a bude sloužit i sportovcům. Obnova čeká i restauraci a hostinské pokoje. „Hotovo má být do konce roku 2025,“ dodává místostarosta.

„Zvenku budou úpravy jen částečné. Chceme, aby bylo zachováno co nejvíce původních prvků. Zůstane tady ozdobná plastika, balkon bude trošku jinak řešený. Fasáda ale změní barvu, nově bude bílá,“ upozorňuje správce budovy František Šamberger.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

I když je část objektu už opravená, bude nutné ji po dobu rekonstrukce uzavřít kvůli pokládce sítí. Lidé tak přijdou o salonek a také o kinosál, kde se kromě projekcí konala v posledních letech i divadelní představení.

Místní teď nemají, kam zajít na pivo, protože přišli o jedinou hospodu v obci. „Dřív jich tady bylo několik. Bohužel jedna po druhé padaly a zůstal jen výčep v kulturním domě. O víkendu tam byla dotočná a teď už se celý prostor vyklízí. Počítáme s tím, že tam bude zase restaurace. Chceme, aby se tam i vařilo. To je naše podmínka pro budoucí nájemce,“ vysvětluje starostka Vladimíra Štejrová.

Chybějící hospodu v létě částečně nahradí občerstvení na hřišti. Štamgasti už ale spřádají plány, jak budou hromadnou dopravou dojíždět na pivo do sousedních Dobřan. „Lidi to štve, že tu není žádná hospoda. Já jsem tady začínal před 30 lety a s přestávkami jsem se sem několikrát vrátil. A teď je konec,“ lituje výčepní Zbyněk Sláma. „Při dotočné se všechno vypilo, bylo tady narváno od pátku do neděle,“ dodává.

Pro místní je kulturní dům srdeční záležitostí. Ti starší na jeho stavbě odpracovali stovky brigádnických hodin. „Tehdy to tak bylo, kdo chtěl dostat dítě do jeslí nebo do školky, musel se podílet na stavbě. Kulturáku chceme vrátit lesk, který měl v 70. a 80. letech, když se tady střídaly hvězdy jako Vladimír Menšík, Jiří Sovák nebo Olympic. Ještě po sametové revoluci se sem sjížděli mladí lidé z celého kraje na diskotéky, fonotéky a pěnové party. Pak ale tehdejší nájemce udělal z celého prostoru s výjimkou restaurace ubytovnu. Před pěti lety se nám objekt podařilo koupit. Rekonstrukci budeme financovat z rozpočtu obce. Usilovali jsme o dotace, ale nedosáhli jsme na ně,“ uzavírá Vladimíra Štejrová.