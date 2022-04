„Kluci jsou pilní, dnes ráno byli už ve Stodě, Chválenicích či na Chlumě. Aby všechno stihli, vstávali v šest ráno a vyráželi už o půl sedmé. Včera do 11 hodin večer jsme ale seděli v hospodě a pletli pomlázky,“ řekl jeden z koledníků Richard Škala, který spolu s dalšími přáteli tradici v obcích zakládal.

Koledníci od hospodyní dostali vajíčka, sladkosti, ale také chlebíčky, buchty a někteří i kapku alkoholu. „Děláme to pro zábavu a kvůli tradici. Nejvíce oceníme ty zážitky,“ sdělil Škala.

Na koledníky ale čekalo během dopoledne i překvapení. Děvčata si na ně nachystala balónky naplněné vodou a také kbelíky vody. Jakmile se k nim koledníci přiblížili, holky neváhaly a zahájily vodní útok. Málokdo zůstal suchý. „A to je to, na co se kluci nejvíce těší,“ dodal s úsměvem Richard Škala.