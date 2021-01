V nepříjemné situaci se ocitla Ivana z Klatovska. Její desetileté dceři totiž před rokem zubařka doporučila ortodontistu. Od té do-by se snaží pro dceru lékaře na rovnátka sehnat, zatím ale marně. V Plzeňském kraji jsou ortodontisté zahlcení a nové pacienty nepřibírají.

„Obvolali jsme všechny ordinace v kraji, ale pokaždé jsme slyšeli, že nové pacienty nepřibírají a že to máme zkusit za půl roku,“ vyprávěla paní Ivana. Nezbylo jí tak nic jiného než se obrátit na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). „Tam nám dali pouze seznam ortodontistů, které máme zkusit obvolat. Samozřejmě to všechno byly ordinace, které jsme již dříve kontaktovali,“ dodala.

STOP STAV

Že je většina ortodontistů vy-tížena a nové pacienty nepři-bírá, potvrdila Deníku také plzeňská ortodontistka Hana Böhmová. „Téměř všichni mají stop stav. Já mám plno na půl roku. Kapacita je plná i na ortodoncii ve fakultní nemocnici,“ řekla lékařka.

Podle ní je výhodou, že většina dětských pacientů nespěchá. „Jen v některých případech je potřeba zasáhnout dříve, ale pořád se bavíme řádově o pár měsících. Pokud je nějaký případ akutní, tak pacienta samozřejmě vezmeme,“ uvedla Böhmová.

Dlouhé čekací lhůty si vysvětluje stále se zvyšujícím zájmem o rovnátka jak u dětí, tak u dospělých. „Problémem jsou také kapacity školicích pracovišť, kterých je sice v republice několik, ale nestíhají pokrýt poptávku,“ dodala lékařka.

Předsedkyně České ortodontické společnosti Eva Šrámková je přesvědčena o tom, že ortodontistů je v Čes-ké republice dostatek, potíž je však v tom, že nejsou rovnoměrně rozmístěni. „Mladí lékaři často odcházejí do vel-kých měst, takže chybí hlavně v odlehlých regionech. Spolu s Českou stomatologickou společností se snažíme, aby pojišťovny dávaly ortodontistům smlouvy jen v oblastech, kde je to zapotřebí. K tomu jsme vytvořili také demografickou mapu, která například zohledňovala jak počty ortodontistů, tak dětí,“ vysvětlila Šrámková s tím, že silné ročníky ortodontistů v současnosti odcházejí do důchodu nebo už pracují jen na částečný úvazek.

Na své kolegy Šrámková apeluje, aby si vytvořili systém bez pořadníků. „Já si každý rok vyhradím jeden objednávací den. Většinou zavolá kolem 150 lidí. Ty pak rozobjednáme na celý rok,“ uzavřela předsedkyně.

Podle VZP je aktuálně v kraji 16 ortodontistů s průměrným věkem 52 let. Nejvíc ordinací je přímo v Plzni.