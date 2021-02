Zástupci krajů se podle hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové shodli, že nouzový stav je potřeba prodloužit. Zároveň je ale důležité, aby nastavená opatření dávala smysl. „To je základ toho, po čem jsme jak na půdě poslanecké sněmovny, tak na úrovni krajů volali. Dohodnutá úprava mezi hejtmany a vládou to podle mě v současném stavu splňuje. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, která je u nás v Plzeňském kraji a v našich nemocnicích, se musíme k nouzovému stavu přihlásit. Musíme udělat vše proto, aby zdravotnictví nápor zvládlo,“ řekla Mauritozvá.

V rozhovoru pro Radiožurnál pak hejtmanka uvedla, že by se vláda měla předně umět domluvit ve sněmovně, vyhovět požadavkům opozice a nepřenášet zodpovědnost na hejtmany. „Chceme, aby s námi vláda epidemickou situaci pravidelně jednou týdně zhodnocovala a abychom se zabývali možnostmi uvolňování v obchodech a službách, protože vnímáme otevření malých obchodů jako zásadní,“ odůvodnila Mauritzová a dodala, že kraje rovněž požádaly ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby určil přesná pravidla, na kterých se bude epidemická situace vyhodnocovat, může to být například na základě obsazenosti JIP a ARO oddělení.

Pro hejtmany je nedílnou součástí dohody s vládou vrácení dětí do škol, které by mělo být postupné. Nejprve by se do škol měli navrátit letošní maturanti a deváťáci. „Ministra vnitra jsme vyzvali, aby neprodleně zabezpečil testy, které jsou nutné proto, abychom mohli děti testovat a pan ministr Blatný přislíbil, že pokud bude situace příznivá, tak dojde k uvolnění a měly by jít do školy děti prvních stupňů škol,“ informovala.