Osobnost a život jednoho z nejvýznamnějších představitelů pozdního českého humanismu a renesance přibližuje literárně hudební autorský pořad Gabriely Špalkové a Ivana Paříka nazvaný Putování Kryštofa Haranta, který se koná v úterý 30. 11.od 18. hodin v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni Pražská 13.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic na rytině od Aegidia Sadelera. | Foto: Wikipedia

V převážné většině čerpá z Harantova cestopisu Putování aneb cesta z Království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu. V závěru pak z díla protestantského kněze Jana Rosaria Hořovského Koruna neuvadlá mučedlníkův božích českých. Diváci si tak projdou s Kryštofem Harantem jeho nebezpečnou cestu ke svatým místům a doprovodí jej až na popraviště na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621, kde byl jedním z 27 popravených.