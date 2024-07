Psům, kteří cestování snášejí špatně, může naopak pomoci umístění do zavazadlového prostoru, z něhož neuvidí ven na ubíhající krajinu a nebudou je rozptylovat podněty za oknem. Někdy je ale přesto nutné podat zvířecím pasažérům přípravky, které působí proti kinetóze (nevolnosti při cestování autem, pozn. red.) – pes či kočka pak po nich nezvrací a jsou více v klidu. „Veterinář může podat injekci, která působí 24 hodin, dostupné jsou i různé tablety. V nejzazším případě lze podat zvířeti i sedativa. Vše je třeba konzultovat s veterinářem, přípravků je celá řada,“ upozorňuje Caltová s tím, že vždy platí, že by zvířata měla dostat léky už před začátkem cesty, tedy dříve, než se dostanou do stresu.

Při samotné cestě je nutné myslet na přestávky, ideální je už předem si zjistit, kde se dá zastavit. „Ideální je stavět každé 1,5 až 2 hodiny, ale ne jen na benzince či odpočívadle. Dobré je zastavit tam, kde se pes může proběhnout a vyvenčit. Pozor na vystupování z auta, mějte psa vždy na vodítku – jde o velmi nebezpečné situace, při nichž snadno může dojít k nehodě. Během přestávek bych se vyvarovala dlouhých procházek, protože si pes může myslet, že už je v cíli, a návrat do auta pak pro něj bude větší stres,“ varuje veterinářka. Dodává, že během přestávek by zvířata měla dostat jen napít. Pokud je při dlouhých cestách nutné psa i nakrmit, doporučuje lehce stravitelné žrádlo, místo granulí tedy třeba jen psí piškoty. I tak je dobré mít v autě dostatek savých podložek či vlhčené ubrousky pro případ zvracení.

Kočky by měly cestovat vždy v přepravce, potřebují svůj klid a prostor, ideálně tmu. „Cestování s kočkou doporučuji opravdu zvážit, protože mají rády svůj klid a špatně snáší změny. Takže by pro ně leckdy bylo lepší, kdyby zůstaly doma a majitelé zajistili někoho, kdo je přijde nakrmit. Totéž platí i pro králíky či křečky. Když už s sebou někdo bere na dovolenou kočku a chce ji nechat chodit na volno, měla by mít kšíry a k nim připnutý tenký řetízek. Na něm je riziko uškrcení mnohem menší než u látkového vodítka,“ radí Dagmar Caltová.

Že se zvířata nemají nechávat v zaparkovaném voze, je věc, o níž se mluví každé léto. Auto se na sluníčku během malé chvíle rozpálí a zvířata se pak snadno přehřejí a mohou uhynout.

Po dojetí do cíle by majitel měl jít se psem na procházku po okolí. Pes se projde, očichá a označkuje si prostředí. Vhodné je mít s sebou jeho pelech či misky. „Doporučuji zjistit si, co v kterém státě pes může. Jsou státy, například Portugalsko, kde pes nesmí nikam a nesmí prakticky nic, je problém vzít ho do obchodu nebo s ním jet taxíkem. Samozřejmostí je mít s sebou všude pytlíky na psí exkrementy,“ upozorňuje zkušená veterinářka a dodává, že se vyplatí dávat pozor například i na komáry a hmyz, kteří přenáší parazity často nebezpečné i lidem. „Nezapomeňte na repelenty, existují i speciální zvířecí, a na psí lékárničku,“ uzavírá Caltová. V lékárničce by neměly chybět léky na stres, na ošetření po bodnutí včelou či vosou, černé uhlí nebo detoxikační gel, který dokáže zmírnit průběh infekčních průjmů otrav či alergií.