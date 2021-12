/FOTO/ V autobusové hale v areálu DEPO2015 se o víkendu v rámci akce Plzeň Design Weeku koná MINT Market. Své kousky tu představuje více než 60 českých a slovenských designérů. Ti zde až do nedělních 18 hodin nabízí módní outfity, šperky nebo kosmetiku.

Dvě kamarádky z Plzně, Tereza Nová a Jana Houhová (na snímku zleva) navrhují už dva roky dámské "monterki". | Foto: Deník/Lenka Prokšová

MINT Market je v Plzni jako doma. Vrací se sem už deset let a přiváží pravidelně výběr těch nejlepších českých designérů. Řadu návštěvníků zaujaly v plzeňském DEPO2015 například originální dámské "monterki", jejichž motivy navrhují kamarádky Tereza Nová a Jana Houhová už více než dva roky. „Chtěly jsme, aby se ženy při zahradničení cítily pohodlně a sebevědomě. Dámské pracovní montérky některé obchody vedou, ale pouze v pánském barevném provedení. Začaly jsme proto navrhovat ryze dámské monterki. Dnes už prodáváme i dětské, a to od velikosti XS do XL," vypráví Tereza Nová. Monterki pro ně šije v plzeňské chráněné dílně několik švadlenek.