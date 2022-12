Zazní opět šest vánočních písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné, neviňátko a Vánoce, Vánoce přicházejí. Kompletní texty koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku. „Hlásí se nám stále další obce. Je to jednoduché, stačí vyplnit formulář na webových stránkách. My se na vás budeme těšit především na plzeňském náměstí,“ vysvětluje regionální šéfredaktor Kamil Kacerovský. Zpívat se bude třeba v Horní Bříze, v Konstantinových Lázních či ve Staňkově.

Pokud se nemůžete účastnit osobně, můžete zpívat i z pohodlí svého domova třeba s Českým rozhlasem, který stačí jen naladit v uvedený čas.