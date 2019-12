České dráhy (ČD) připravily pro cestování Plzeňským krajem v roce 2020 dvě velké změny týkající se propojení vlaků na vybraných úsecích a navýšení počtu spojů. Od 15. prosince 2019 bude také možné ve všech vlacích, kde je vlakový doprovod, zaplatit za jízdenku kartou.

Jízdní řád, který je v Plzeňském kraji připravován ve spolupráci s organizátorem veřejné dopravy firmou POVED zahrnuje celkem 542 vlaků. Průměrně je v regionu vypravováno 447 vlaků denně. Plzeňský kraj vydá v příštím roce na osobní a spěšné vlaky, které financuje a objednává, 528 milionů korun. Dalších 202 milionů uhradí ministerstvo dopravy.

„První velkou změnou je přidání pěti spěšných vlaků, které budou jezdit z Klatov přes Plzeň do Rokycan a zpátky,“ vysvětluje ředitel plzeňského regionálního obchodního centra ČD Vladimír Kostelný. „Na těchto spojích bude nasazena rychlíková souprava. Další zásadní novinkou je znovuobnovení provozu na trati Poběžovice Horšovský Týn Staňkov. Nově pojede většina vlaků v celém úseku trati. Začne jezdit celkem pět párů vlaků jeden v pracovní dny a čtyři v sobotu a v neděli, a to z Poběžovic přes Staňkov do Holýšova a zpět jako přípoje na Západní expresy,“ popisuje dále Kostelný.

Kvůli stále klesajícímu prodeji nebudou pro následující rok už vydávány klasické tištěné jízdní řády. „Důvod je jasný cestující přecházejí na internetovou komunikaci. Vyhledávání spoje přes mobilní internet navíc umožní zobrazit mimořádné situace a výluky, které tištěný jízdní řád nemůže reflektovat,“ dodává.

Cestování veřejnou dopravou je podle zástupců Plzeňského kraje stále oblíbenější. „Počty cestujících rostou, veřejná doprava je naše vlajková loď,“ sdělil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Nejvyšší nárůst cestujících byl zaznamenám na trati z Horažďovic do Plzně, kde o víkendech vzrostl počet lidí o třicet procent,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Dopravu v Plzeňském kraji v příštím roce omezí dvě velké výluky od 30. dubna po dobu 135 dnů v úseku Plzeň Třemošná a od 2. července na dobu 35 dnů mezi Plzní a Starým Plzencem.