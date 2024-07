„Konkrétní pošty byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD,“ vysvětlil tehdy výběr poboček určených ke zrušení tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Po složitých jednáních zástupců města s vedením České pošty se počet zrušených poboček snížil na konečných jedenáct. A jak se menší počet pošt v Plzni projevil na jejich vytíženosti a co se stalo s některými objekty po těch zrušených?

V samotném centru Plzně převzala největší díl služeb pro své zákazníky, kteří byli zvyklí chodit například na pobočku ve Škroupově, hlavní pošta v Solní.

„Do Solní chodíme s firemní poštou, ale je to pro nás daleko a také tam vždycky bývá nával, takže je to pro nás velká ztráta času. Musíme vždy uvolnit jednu pracovnici, která tím stráví možná hodinu pracovní doby. Ve Škroupovce jsme to měli za pět minut vyřízené,“ sděluje své zkušenosti Ilona z firmy sídlící v blízkosti Americké ulice.

Přeplněné prostory pošty v Solní ulici ale nemusejí souviset jen s přílivem zákazníků ze zrušených poboček.

„Je to hlavně tím, že zhruba před dvěma měsíci tam byl nainstalovaný vyvolávací systém. Dříve se lidé rozptýlili do jednotlivých chodeb k okénkům a ti co šli na Czech Point, vystoupali do patra. Ten se ale přesunul dolů a nyní se všichni hromadí v prostřední malé hale a čekají na své číslo na obrazovce, aby věděli kam jít. Včetně těch lidí z Czech Pointu, kde předtím byla v patře mnohdy fronta až ven. Jinak to není tak hrozné, pokud zrovna nejsou dny, kdy se vyplácejí důchody a různé sociální dávky,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s chodem této pobočky. O informaci požádal Deník i Českou poštu.