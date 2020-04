Cena vodného klesne ze současných 60 Kč/m3 na 57,39 m3 a stočné se zlevní z 38,81 Kč na 37,13 Kč/m3. „Tímto plníme již avizované snížení ceny. Naším cílem je dále poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní služby za přiměřené ceny,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň a.s. Jiří Kozohorský.

Pokud se ceny přepočtou na průměrnou spotřebu vody čtyřčlenné domácnosti v Plzni, ušetří rodina díky nižší dani ročně cca 556 Kč. Člověk v Plzni totiž průměrně spotřebuje cca 90 litrů vody za den a v případě čtyřčlenné rodiny je to ročně asi 130 m3 vody.

Spotřeba vody v Plzni od roku 2009 permanentně klesala a to z odběru více než 110 litrů na osobu a den na současných 90 litrů na osobu a den. Vliv na to má zejména používání moderních spotřebičů i splachovadel toalet a zejména to, že lidé si hlídají, kolik pitné vody a na co spotřebovávají. Vloni se ale trend snižování spotřeby zastavil a rok 2019 byl prvním za poslední řadu let, kdy meziročně nedošlo k poklesu spotřeby vody.