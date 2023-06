Začátkem června byly v Praze podvacáté uděleny Ceny Přístav, tedy ocenění těm, kteří podporují mimoškolní výchovu dětí a mládeže. Mezi pěticí oceněných byli i starosta Hradce u Stoda Pavel Hlaváč a horšovskotýnská radní Renáta Karbanová.

Cenu Přístav získali dva pionýři z Plzeňského kraje. Na snímku pětice oceněných. | Foto: Zdeněk Rerych

„Zpráva o udělení ceny ve mně nejdřív vyvolala dojem, že jde o vtípek skryté kamery. Možná i proto, že práci zastupitelky dělám už dlouho a nevnímám ji jako tak výjimečnou. Ale nebudu zastírat, že mě ocenění potěšilo. Práce v zastupitelstvu nepatří mezi mediálně až tak sledované, pokud ovšem nedojde k nějakému přešlapu. Takže ocení-li někdo mou dlouhodobou práci pro obec i pro děti, beru to s pokorou a velmi si toho vážím,“ říká Renáta Karbanová, která mimo jiné učí na základní škole v Horšovském Týně a také jako dobrovolnice vede pionýrskou skupinu Stopaři Horšovský Týn. Na ocenění ji navrhl nejen domovský spolek Pionýr, ale přidali se i místní dobrovolní hasiči a Vodácký oddíl 7.

Druhým oceněným z Plzeňského kraje je starosta jihoplzeňského Hradce Pavel Hlaváč. „Pan starosta se dlouhodobě zasazuje o zlepšení podmínek pro děti a mládež a smysluplná aktivita dětí je pro něj velmi důležitá. Pavel Hlaváč obětavě vedl dlouhá léta pionýrskou skupinu v Hradci,“ stojí v nominaci, již mají na svědomí kromě místních pionýrů také dobrovolní hasiči a SK Hradec.

Občané Všerub na Plzeňsku rozhodli v referendu. Větrné elektrárny nechtějí

Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také společnostem nebo jednotlivcům za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Ocenění bylo předáno 7. června jako součást oslavy 25. výročí České rady dětí a mládeže. „Těší mě, kolik výrazných osobností za těch dvacet let tuto cenu obdrželo, a že i v jejich životopisech má své místo,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. „Jsem moc rád, že laureáti Ceny Přístav jsou ochotní pomáhat dětem a mladým lidem i potom, co odešli ze svých funkcí či pracovních pozic. Často jsou nám dlouhodobou oporou, přístavem, a to i v dobách rozbouřených," dodal.

Laureáti obdrželi skleněnou, ručně vybroušenou karafu ve tvaru majáku s motivy vycházejícími z loga České rady dětí a mládeže. Každý kus je zároveň originálem, neboť se od sebe liší detaily zpracování. Ve spodní části karafy je vybroušeno poselství spjaté s oceněním.