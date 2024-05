Cena 1. června je od roku 1993 udělována jako připomenutí událostí, které se v Plzni odehrály 1. června 1953. Škodováci i další obyvatelé města otevřeně vystoupili proti komunistickému režimu, aby vyjádřili nesouhlas s měnovou reformou. Jedno z prvních povstání proti komunistickému režimu v Evropě bylo potlačeno a v souvislosti s nepokoji bylo v Plzni odsouzeno více než tři sta osob, některé až na 14 let vězení. Laureát si ocenění přebírá na slavnostním zasedání zastupitelstva města Plzně, které se koná vždy v den výročí plzeňských povstání.

„Paní Ludmila Rakušanová se díky své práci a postojům stala symbolem nezávislosti a statečnosti v novinářském světě i v občanské společnosti. Její hlas přispěl k demokratizaci i posílení svobody médií v České republice. Svobodu a demokracii obhajovala svými činy po celý život a stala se tak vzorem pro mladší generace,“ uvedl primátor Roman Zarzycký. Ten poděkoval za návrh na nominaci náměstkovi Aleši Tolarovi.

Ludmila Rakušanová, která publikuje pod zkráceným křestním jménem Lída, se narodila 26. května 1947 v Českých Budějovicích, kde absolvovala Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, následně studovala obor čeština a dějepis na Univerzitě Karlově. V srpnu roku 1968 odešla spolu s Josefem Rakušanem, budoucím manželem, do Francie, poté do Německa. V roce 1969 požádali manželé Rakušanovi o politický azyl a útočiště nalezli v Mnichově, kde se aktivně zapojili do činnosti československého exilu.

V Německu Rakušanová vystudovala na mnichovské univerzitě germanistiku a slavistiku, poté pracovala jako soudní překladatelka, současně i jako externistka v Rádiu Svobodná Evropa (RSE). V roce 1978 se stala redaktorkou v zahraniční a následně ve vnitropolitické redakci RSE se zaměřením nejen na Československo, ale také na země střední a východní Evropy, NATO a EU. Její hlas byl známý též v pořadu Literatura bez censury, který byl věnován knihám zakázaných a samizdatových autorů.

V roce 1994, kdy došlo k ukončení činnosti české redakce RSE v Mnichově, se pracovně přesunula do České republiky. Byla novinářkou na volné noze. Pendlovala mezi svým domovem v Bavorském lese a Prahou, kde spolupracovala například s Českou televizí a Českým rozhlasem. Od poloviny 90. let minulého století působila pod jménem Ludmila Rakusan jako korespondentka z Prahy např. pro berlínský Der Tagesspiegel, týdeník Rheinischer Merkur, švýcarský list Finanz und Wirtschaft či deník Passauer Neue Presse.

V letech 2002 až 2015 vycházely její příspěvky v regionálních vydáních Deníku. Aktuálně např. spolupracuje s Českým rozhlasem. Je autorkou několika knih o Václavu Havlovi a demokracii v Evropě. Za svůj život získala mnohá významná ocenění, například to jsou Žena Evropy, Umělecká cena česko-německého porozumění, Cena Jana Palacha, Stříbrná medaile předsedy Senátu Parlamentu České republiky a další.