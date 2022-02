„Práce na rekonstrukci kanalizace ve Zborovské ulici se předpokládají od poloviny února do konce června 2022. Stavba se dotkne vozovky a chodníků, začne úpravami trolejového vedení a skončí obnovou povrchů,“ sdělila mluvčí plzeňské Vodárny Dana Veselá.

Akce je spojena s navazující etapou v Doudlevecké ulici, která zahrnuje i obnovu důležitého vodovodního řadu o profilu DN 400 a délce přes 400 metrů. Část prací se však bude provádět souběžně a poslední činnosti už budou probíhat mimo komunikaci maximálně do října 2022.

Rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici není jedinou stavbou naplánovanou do čtvrti Doudlevce na jaro 2022. Plzeň společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) přestaví úsek komunikace procházející mezi Radobyčicemi a částí Doudlevce. Jednou z částí stavby je rekonstrukce průsečné křižovatky v severním předpolí Tyršova mostu, kde se kříží ulice Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí, do podoby okružní křižovatky. S rekonstrukcí souvisí výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, přeložky sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V rámci stavby jsou řešeny i vegetační úpravy. Termín zahájení je naplánován na březen, dokončení na září.

Souběžně se stavbou okružní křižovatky u Tyršova mostu se bude provádět celoplošná oprava ulice Edvarda Beneše v úseku od Zborovské ulice ke křižovatce s ulicí Heyrovského (u bývalé teplárny). Cílem je vyrovnání obrubníků, odfrézování a nové položení asfaltových vrstev a také celková oprava chodníku na východní straně komunikace. Stavba se bude provádět v termínu duben až červen 2022 po polovinách, přičemž po celou dobu stavby bude zachován provoz vozidel ve směru od Tyršova mostu do centra a pro opačný směr bude stanovena objízdná trasa ulicemi Samaritská a Zborovská.