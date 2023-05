Magickou noc ze 30. dubna na 1. května si nenechala ujít ani početná parta čarodějnic ze Žchlice a Hromnice. Ovšem s tím rozdílem, že začínala už v nedělním odpoledni se srazem u žichlického hřbitova.

Početná tlupa byla sice vybavena košťaty, ale k sousedům do Hromnice šlapala po svých | Foto: Deník/Václav Havránek

Odtud se po frekventované silnici vydala obcí, aby se zastavila v rodinných domech a cestou zkasírovala také motoristy. Přesun k sousedům do Hromnice nebyl snadný, ale po sedmnácté hodině tlupa dorazila do házenkářského areálu v Kolnách. Tady musely pohádkové bytosti doplnit tekutiny, oslavit se sportovci zisk bodů při zápase s Nýřany a následovalo opékání špekáčků. To už se část tlupy oddělila a vyrazila k májce u nedaleké hospody.