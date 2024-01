Často veřejností i ornitology sledované hnízdo čápa bílého v Chebu je opravené a připravené na návrat poslů jara. Šlo o jednu z nejnáročnějších rekonstrukcí čapího hnízda, na kterou dohlíželi plzeňští ornitologové ze záchranné stanice živočichů.

Čápi se vrátí do opraveného hnízda, kde v Chebu vyvedli už desítky mladých | Foto: Foto: DESOP

Jak ornitologové uvedli, hnízdo čápa bílého v Chebu na komíně bývalé továrny, následně objektu Jednoty, skladu domácích potřeb v ul. K. Marxe postavili čápi v roce 1977. Od roku 1978 podle evidence RNDr. Stanislava Benedy a informací od chebského ornitologa Ing. Dětmara Jägra, paní T. Staňkové a pana Lagardeho čapí pár na komíně vyvedl k dnešnímu dni desítky mláďat.

V roce 2000 je stará továrna už na Americké třídě, původně K. Marxe, zbourána, komín s hnízdem zachován a v roce 2021 obestavěn současným nákupním centrem. „Před třemi roky kupuje objekt i s komínem a čapím hnízdem od rakouské firmy polská společnost a otvírá zde Baumax, který zde má prodejnu dodnes. Čapí hnízdo od roku 1977 pravidelným hnízděním čápů přibývá na hmotnosti, výšce i průměru, a tak pomyslného Černého Petra v podobě nákladného a velice technicky složitého snížení hnízda si vytáhl současný majitel, provozovatel a vlastník objektu,“ uvedl ochránce zvířat z Plzně Karel Makoň. Za velké pozornosti místních obyvatel, medií i úřadů přichystali chlapi od firmy Autojeřáby Jurkovič obrovský autojeřáb s šedesátimetrovým výsuvným ramenem tak, aby zvedli ve speciálním koši další dva muže z údržby Baumaxu k čapímu hnízdu.

Předškoláci v Sekerských Chalupách se starají o zvířata a učí uprostřed přírody

„Akce se musí stihnout co nejdříve, než se čapí pan domácí na hnízdě objeví, a jelikož zimuje v sousedním Německu a domů to má opravdu jen kousek, tak to může být jako v loňském roce už třeba v polovině měsíce února,“ poukázal ornitolog s tím, že s pověřením místně příslušného orgánu ochrany přírody Karlovarského krajského úřadu dozoroval průběh celé akce tentokrát ze země a bylo mu jasné, že to po dvou týdenních mrazech nebyla nahoře žádná legrace! „Hnízdo je zmrzlé na kost a rozbourat ho vyžaduje nejenom speciální metodu, ale i hodně sil, úsilí a času.

„A tak se dva chlapi nejdříve v koši, následně jeden přímo na hnízdě téměř tři hodiny ve větru a teplotě kolem nuly snažili hnízdo opatrně rozebrat. Musela to být neuvěřitelná dřina a odměnou jim byl obdiv nás všech, kteří jsme snížení hnízda sledovali dole ze země anebo lidí, kteří dnes šli kolem. Ve 14.50 hodin dosedl koš se dvěma muži na zem pod hnízdo a všichni jsme si hlasitě oddechli. Hnízdo je sníženo, nikomu se nic nestalo, žádné škody na zdraví, ani majetku a chebští čápi se mohou na hnízdo v pohodě zase vrátit!“