Jachtař David Křížek (50), známý plzeňský sportovec, který byl koncem dubna podmíněně propuštěn z věznice ve Stráži pod Ralskem, kde si odpykával trest za tunelování Metropolitního spořitelního družstva, si užívá každou volnou chvilku s rodinou.

Křížkovým se na Lipně dařilo. Maminka Lucie vybojovala při prvních závodech s manželem bronz, Křížek junior (v modré mikině) dokonce zlato. | Foto: se svolením Českého svazu jachtingu

Když se o víkendu na Lipně v Černé v Pošumaví zúčastnil jachtařského mistrovství České republiky, nemohli u toho jeho nejbližší chybět. Davidova žena, bývalá Miss ČR a nyní moderátorka Lucie Křížková dokonce spolu se svým manželem poprvé závodila na plachetnici.

A hned si známý pár odvezl ve své třídě bronz. „Před závodem jsme trénovali jen asi 10 minut. Převrátili jsme se, roztrhli plachtu a Lucie si i zaplavala. Nestihli jsme start. Ve druhé rozjížďce jsme měli, kvůli snaze zabránit kolizi, předčasný start. Nebyl to dobrý vstup do závodu, ale pak už jsme si to jen užívali. Největší dík patří mé nejstatečnější manželce, snad se jí zlomený nehet a modřiny brzo zahojí,“ složil poklonu své partnerce David Křížek.

Ten byl pyšný na svého syna, který v jiné třídě bral spolu s Matějem Martanem zlato.